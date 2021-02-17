Bergama'nın maçına kar ertelemesi
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Bergama'nın maçına kar ertelemesi

17.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:43
Bergama'nın maçına kar ertelemesi

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanması gereken Bergama Belediyespor - Modafen Futbol Kulübü maçı, konuk takım kötü hava şartları nedeniyle İzmir'e gelemediği için ertelendi.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanması gereken Bergama Belediyespor - Modafen Futbol Kulübü maçı, konuk takım kötü hava şartları nedeniyle İzmir'e gelemediği için ertelendi.

Maç için dün İstanbul'dan karayoluyla yola çıkan İstanbul temsilcisi, Balıkesir Susurluk'ta yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapanınca mahsur kaldı. Futbol Federasyonu, Modafen'in yaşadığı mağdurilet nedeniyle maçı ileri bir tarihe erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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