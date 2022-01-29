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Bergama'nın konuğu Batman Petrol

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bergama'nın konuğu Batman Petrol

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından uzaklaşan Bergama Belediyespor, yarın iç sahada lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek.

BERGAMA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından uzaklaşan Bergama Belediyespor, yarın iç sahada lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, seyircisi önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta Bergama ekibi 22 puanla 12'nci sırada Batman temsilcisi ise 43 puanla zirvede yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Bergama, Batman, Spor, Haber

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