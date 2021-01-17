Bergama'nın kar keyfi
17.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:28
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi antrenmanlara başlayan Bergama Belediyespor, kar keyfi yaptı.
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi antrenmanlara başlayan Bergama Belediyespor, kar keyfi yaptı. İlçeye uzun süre sonra kar yağarken, 14 Eylül Stadı'nın zemini beyaz örtüyle kaplandı. Kırmızı-lacivertli futbolcular antrenmanlarını kar altındaki zeminde yaparken kartopu oynamayı ihmal etmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı