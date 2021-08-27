Bergama ile Kızılcabölük hazırlık maçında yenişemedi
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Bergama ile Kızılcabölük hazırlık maçında yenişemedi

Bergama ile Kızılcabölük hazırlık maçında yenişemedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi Burdur'da kamp yapan Bergama Belediyespor ile Kızılcabölükspor, oynadıklarını hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi Burdur'da kamp yapan Bergama Belediyespor ile Kızılcabölükspor, oynadıklarını hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Burdur'da daha önce Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup eden Bergama Belediyespor, bu mücadeleyle kampını tamamladı.

Bergama Teknik Direktörü Murat Yoldaş, mücadeleyi değerlendirerek, "Sonuçtan çok daha önemli olan takımımızın oyun anlayışı ve bu anlayışı sahaya yansıtması oldu. Çalışmalardan ve oyuncularımızın performansından çok memnunum. Hazır olmamız için daha zamana ihtiyaç var. Lige kadar daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bergama ile Kızılcabölük hazırlık maçında yenişemedi - Haberler Spor
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