Bergama içerde Muğlaspor gurbette
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Bergama içerde Muğlaspor gurbette

09.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:34
Bergama içerde Muğlaspor gurbette

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama Belediyespor yarın evinde Play-Off hattında yer alan Adıyaman 1954'le karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama Belediyespor yarın evinde Play-Off hattında yer alan Adıyaman 1954'le karşı karşıya gelecek. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde 24 puanı bulunan İzmir ekibi ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenildiği 40 puanlı rakibini bu kez dize getirip 3 puan hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Grupta tek galibiyeti bulunup her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan 12 puanla son sıradaki Muğlaspor ise aynı saatte deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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