Bergama forvetini buldu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste transferlerle yeni sezon kadrosunu oluşturmaya çalışan Bergama Belediyespor, 32 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste transferlerle yeni sezon kadrosunu oluşturmaya çalışan Bergama Belediyespor, 32 yaşındaki forvet Gökhan Aydaş'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan, kariyerinde daha önce Akçaabat Sebatspyor, Torbalıspor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Diyarbekirspor, İstanbulspor, Denizli BŞB, Büyükçekmece Tepecikspor, Payasspor, 1461 Trabzon, Elazığ Bld, 52 Orduspor ve son olarak Altındağspor formalarını giydi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Altındağ'da 15 maçta 8 gol attı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı