Bergama evinde, Muğlaspor deplasmanda puan arayacak

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde son sıradaki Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Bergama Belediyespor, yarın 13'üncü hafta erteleme maçında zirve takipçisi Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Son 3 maçını kaybettiği ligde 5 haftadır gol atamayan ve 7 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen düşme hattındaki Muğlaspor ise, deplasmanda kendisi gibi ateş hattında yer alan Kozanspor'la kozlarını paylaşacak. İsmet Atlı Stadı'ndaki 10'uncu hafta erteleme mücadelesi aynı saatte başlayacak.Öte yandan Muğlaspor, dış transferde eski orta saha oyuncusu Ender Acar'la anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı