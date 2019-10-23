Bergama'dan Mehmetçiğe selam
Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla tören düzenledi.
Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla tören düzenledi.
Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderildi.
Törende Türk bayrakları taşıyan katılımcılar asker selamı verdi.