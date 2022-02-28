Bergama'daki Çamlıpark için ilk kazma vuruldu

BERGAMA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, kentte bulunan Çamlıpark'ın peyzaj düzenlemesini içeren ikinci etap çalışmaları start aldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Çamlıpark'ın hizmete açılması için projenin startının verildiğini söyledi. Hakan Koştu, "Bergama için hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz vizyon projemiz Millet Bahçesi kapsamında, Çamlıpark'ın peyzaj düzenlemesi işini de yapmak üzere çalışmalarımızı tamamlamıştık. Geldiğimiz noktada Millet Bahçemizin yapımının mahkeme kararları ve siyasi saiklerle engellenmesi Çamlıpark için geliştirdiğimiz projemizi de süremeçte bıraktı. Çamlıparkımız yanında, kadim şehrimiz için en büyük projemiz Millet Bahçemizi'de yapıp, hemşehrilerimize hediye etmek istiyoruz, inşallah" dedi.

Başkan Koştu, "Göreve geldiğimizde Çamlıpark yıkılmış, içerisine betonarme binalar için temel atılmıştı. Çamlıpark'ın içi, önceki belediye yönetiminin aceleyle yaptığı ihale nedeniyle betona dönüşmüştü. Çamlıpark'ın peyzaj düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı, gerek seçim döneminde, gerekse projeye başlanırken söylene gelmişti. Bizde Çamlıpark'ın ilk etap binalarının yapım işi bitince, büyükşehirden ikinci etap için talepte bulunduk. 15 Şubat 2020 tarihinde Menderes'te yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talebi ile 'Yapımını istediğiniz bir projenizi getirin' dediği toplantıda Çamlıpark'ın ikinci etap yapımını talep ettik; ama geldiğimiz noktada karşılık bulamadık. Bunun üzerine Millet Bahçesi projemiz içerisine Çamlıpark'ı dahil ettik. Şimdi biz, yapımını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine açacağız" dedi. - İZMİR