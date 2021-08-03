Bergama'daki 500 yataklı öğrenci yurdunun yapımı gelecek ay tamamlanacak
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Bergama'daki 500 yataklı öğrenci yurdunun yapımı gelecek ay tamamlanacak

Bergama'daki 500 yataklı öğrenci yurdunun yapımı gelecek ay tamamlanacak
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde Eğe Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Yusuf Kemalettin Perin Yerleşkesi içinde 500 yataklı öğrenci yurdunun yapımının gelecek ay tamamlanacağı bildirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde Eğe Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Yusuf Kemalettin Perin Yerleşkesi içinde 500 yataklı öğrenci yurdunun yapımının gelecek ay tamamlanacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerinin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri ve öğrencilerin barınma sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Rektör Budak, Bergama Meslek Yüksekokulu Yusuf Kemalettin Perin Yerleşkesinde öğrenci yurdu yapımı konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduklarını ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizzat onayı ile 500 yataklı öğrenci yurdu yapımına karar verildiğini anımsattı.

Bergama kampüsü içinde inşa edilen tesislerin öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacağını ifade eden ve gelecek ay inşaatın tamamlanacağını aktaran Budak, "Toplam 500 yataklı olarak yapımı planlanan öğrenci yurdu 250 kız, 250 erkek öğrencinin barınmasına imkan sağlayacak. 2 yurt ve 1 idare ve sosyal tesis olarak hizmet verecek şekilde 3 bloktan oluşacaktır. Ege Üniversitesi Bergama Kampüsü içinde inşa edilen sosyal altyapı öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak niteliktedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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