Bergama'daki 100. Yıl Caddesinde çalışmalar devam ediyor
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Bergama'daki 100. Yıl Caddesinde çalışmalar devam ediyor

17.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:54
Bergama'daki 100. Yıl Caddesinde çalışmalar devam ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

100. Yıl Caddesi'nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, yaptığı açıklamada, ilçeye yakışır asfalt yolları bir an önce yapmak üzere çalıştıklarını belirtti.

???????İlçede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Uyar, "Doğalgaz çalışması, elektrik kablolarının yer altına alınması gibi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı 100. Yıl Caddesinde kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin yapımına başlattık. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yolumuzu sıcak asfaltla kaplayacağız. Ardından Bülent Ecevit ve Harmanyeri caddelerimizde de gerekli düzenlemeleri yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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