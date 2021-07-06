Bergama'da yeni stadyum için protokol imzalandı
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Bergama'da yeni stadyum için protokol imzalandı

Bergama'da yeni stadyum için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yeni bir stadyum yapılması için protokol imzalandığını açıkladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yeni bir stadyum yapılması için protokol imzalandığını açıkladı.

Koştu, yaptığı açıklamada Fevzipaşa ve Atatürk mahalleleri ortasında inşa edilecek stadyumu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Koştu, şunları kaydetti:

"Yeni stadyumumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettiğimiz arsalardan birisi olan akademi tesislerinin yanındaki arsaya yapılacak. Eski stadyum yeri için bakanlığa arsa devrinde bizi eleştirenler bir taşla iki kuş vurduğumuzu görsünler. O arsalar ve akademi tesislerini bakanlığa devrettik diye hiçbir yere gitmiyor. Şehrimize Millet Bahçesi kazandıracağımız gibi yeni yatırımların da zeminini hazırlamış olduk. Biz işimize bakıyor, aşkla çalışıyoruz." dedi.

Başkan Koştu, Yeni Bergama Stadyumu'nun çim sahası, seyirci tribünleri ve soyunma odalarıyla uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edileceğini belirterek, "Stadyumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ve emeği geçen ilgililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni Bergama Stadyumu'nun yanı sıra Gençlik Merkezi için de protokol imzalandığını aktaran Başkan Koştu, akademi tesislerinde yapılacak tadilatlar, Yeni Bergama Stadyumu ve Gençlik Merkezi ile Bergama'ya 25 milyon lira yatırım yapılacağını da sözlerini ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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