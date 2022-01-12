Bergama'da "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü" sevinci

Anadolu coğrafyasındaki son karatabak dericiliği ustası İsmail Araç'ın Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülüne layık görülmesi, memleketi Bergama'da sevinçle karşılandı.

Bergama Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 91 yaşındaki son karatabak ustası İsmail Araç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ödülü, doğup büyüdüğü ilçeye getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Araç, ödül alacağını duyduğunda çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1953 yılında başladığım tabaklık mesleğine ilk günkü sevgimle devam ediyorum. Parşömenden köseleye, kuş derisinden yılan derisine kadar birçok deriyi işledim ve halen işlemeye devam ediyorum. Ömrüm oldukça da mesleğime devam edeceğim. Bu ödül, ilerleyen yaşımda beni motive etti. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a, belediyemize, bakanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Ödül töreninde İsmail Araç'a eşlik eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise kültürel miras taşıyıcısı olarak ödül alan İsmail Araç ve Bergama adına çok mutlu olduklarını belirtti.

Törenin ardından son karatabak ustası İsmail Araç'ı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da tebrik ettiği bildirildi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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