Bergama'da yapılacak Seklik Barajı için çalışmalar başladı

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Bergama'da yapılacak Seklik Barajı için yüklenici firmayla sözleşme imzalandığını bildirdi.

Çınar, yaptığı açıklamada 2002'den bu yana Bergama'da 5 baraj 2 gölet inşa ettiklerini belirtti.

İlçede yaklaşık 1500 dekar araziyi sulayacak Seklik Barajı'nın da vakit kaybetmeden inşaatına başlanacağını aktaran Çınar, "Amacımız ihalede belirlenen sürede çalışmaları tamamlayarak Seklik Barajı'nı 2023'e yani Cumhuriyetimizin 100.yılına yetiştirebilmek." ifadelerini kullandı.

Seklik Barajı'nın gövdesinin kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildiğini belirten Çınar, barajın temelden yüksekliğinin 40 metre, su tutma kapasitesinin ise 840 bin metreküp olduğunu aktardı.

Barajın yapım ihalesinin ardından yüklenici firmayla sözleşme imzalandığını ifade eden Çınar, "20 milyon liraya ihale edilen Seklik Barajı, bölge ekonomisine 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 2 milyon 800 bin lira ek gelir sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol