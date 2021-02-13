Bergama'da yapılacak sağlık kompleksi için 14 Nisan'da ihaleye çıkılacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama ilçesinde diş sağlığı, aile ve toplum ruh sağlığı merkezinin de yer aldığı sağlık kompleksi için 14 Nisan'da ihaleye çıkılacağını bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama ilçesinde diş sağlığı, aile ve toplum ruh sağlığı merkezinin de yer aldığı sağlık kompleksi için 14 Nisan'da ihaleye çıkılacağını bildirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama ilçesini ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, ilçenin en büyük ihtiyaçlarından olan sağlık hizmetlerinin büyük bir projeyle karşılanacağını kaydetti.

Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda yapılması planlanan sağlık kompleksi için 14 Nisan'da ihaleye çıkılacağını vurgulayan Sürekli, "Kısa sürede tamamlanacak olan kompleks, 20 ünitelik diş sağlığı merkezini, aile sağlığı ve toplum ruh sağlığı merkezlerini içinde barındıracak." ifadelerini kullandı.

Çevre düzenlemeleri ile birlikte ele alınacak 4 bin 394 metrekarelik alanda hayata geçirilecek kompleksin ilçedeki önemli bir eksikliği kapatacağına işaret eden Sürekli, Bergama'yı ve bölgeyi geliştirecek çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Esnafa salgın sürecinde de destek verdiklerini aktaran Sürekli, "Esnafımız, gelir kaybı desteği ile 3 ayı kapsayan 3 bin liralık hibe desteğimizden yararlanmaya devam ediyor. Gelir kaybı desteğine ek olarak iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira, toplamda 1500 lira da kira desteği verilmeye başlandı. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği veriliyor. Başvuru süreleri de mart ayına kadar uzatıldı. Lokanta ve restoran işleten esnafımızın da zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Onlar da cirolarına ve kayıp oranlarına göre 2 bin liradan 40 bin liraya kadar karşılıksız desteklerden yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kerem Ali Sürekli'nin, Kınık ilçesinde bölge ilçe başkanları ve belediye başkanları ile toplantı yaptığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz