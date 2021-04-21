Bergama'da üreticilere tohum dağıtımı yapıldı
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Bergama'da üreticilere tohum dağıtımı yapıldı

Bergama'da üreticilere tohum dağıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde çiftçilere 104 bin 880 fide ile 600 kilogram bamya ve kavun tohumu dağıtıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çiftçilere 104 bin 880 fide ile 600 kilogram bamya ve kavun tohumu dağıtıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bergama Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen tohum dağıtım törenine, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın, Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve mahalle muhtarları katıldı.

Tohum dağıtım töreninde konuşan Başkan Koştu, yerli tohumlarla Bergama'da tarım yapılması için çiftçilerle işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Ata tohumlarının toprakla buluşmasını çok önemsediklerini belirten Koştu,"Yerli ve milli tohumlarımızı ilçemiz genelinde atıl durumda bulunan tarım arazilerinde kullanacağız. Bu amaçla 104 bin 880 adet domates, biber ve patlıcan fidesi ile 600 kilogram bamya ve kavun fidesinin dağıtımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bergama'daki ürün çeşitliliğini artırmak üzere çalışmalar yaptığına ve bu çalışmaların belediye ile işbirliği içerisinde yürütüldüğüne dikkat çeken Koştu, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız tarihi ve kültürel birikimi ile olduğu gibi tarım ve çiftçilik alanında da verimli toprakları il e önemli bir konumda. Biz şehrimizde ürün çeşitliliğinin miktarını artırma yayında, milli ve yerli tohumlarımızın kullanımının da yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu kapsamdaki gayretlerimiz önümüzdeki süreçte daha da artarak devam edecek. İstiyoruz ki dağıtımını yaptığımız bu fide ve tohumlardan yöre çiftçimiz kendi tohumunu da üretebilsin. Hibrit yerine tarımda ata tohumlarımızı kullansın."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Yerli ve Milli Tohum Projesi" kapsamında Bergama'da dağıtımı gerçekleştirilen 104 bin 880 adet domates, bamya ve biber fidesi ile 600 kilo bamya ve kavun tohumunun 120 bin lira olan toplam maliyetinin yüzde 25'i Bergama Belediyesi, yüzde 75'i İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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