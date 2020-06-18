Bergama'da tüm okullar LGS sınavı için dezenfekte edildi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS (Liselere Giriş Sınavı) öncesinde Bergama'da okulların tamamı dezenfekte edildi.

Ortaokuldan liseye geçiş yapacak olan öğrencilerin pandemi sürecinde sorunsuz bir şekilde sınavlarına girmeleri için dezenfekte yönünden gerekli önlemleri alan Bergama Belediyesi ilçedeki tüm okulları bahçesinden sınıfına, lavabosundan koridoruna kadar tek tek dezenfekte ederek Cumartesi gününe hazır hale getirdi.

"REHAVETE KAPILMAYALIM, TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Cumartesi günü sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Koronavirüs salgını dönemindeyapılacak olan LGS sınavı öncesi ekiplerimiz sınav yapılacak okullarda dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyoruz. Ayrıca ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak, tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Ülkemizde çok şükür ki; ilk günden salgın kontrol altında. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kullarına titizlikle uymaya devam edelim" dedi.

Kaynak: Bültenler