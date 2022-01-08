Bergama'da traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bergama ilçesinde tarım araçlarının kullanılmasının daha güvenli hale getirilmesi ve kazaların önlenmesi için "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında jandarma ekipleri, tarım araç sürücülerine reflektör dağıttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı öncülüğünde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Bergama ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçbeyli köyünde traktörü olan sürücüler ile bir araya geldi.

Traktör sürücüllerine, traktörlerin karayollarında kullanımı esnasında dikkat edilecek genel trafik kuralların yanı sıra traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler kapsamında görünürlüğü arttıran reflektör ve sürücünün devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen koruma çerçevesi demirinin önemi anlatıldı. Traktör sürücülerine 159 üçgen reflektör ile broşürler dağıtıldı. - İZMİR