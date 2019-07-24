Bergama'da Tonoz Düşünce Atölyesi başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde Güzel İşler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlen Tonoz Düşünce Atölyesi, çeşitli konularda yapılan atölye çalışmalarıyla birçok ilden öğrenci ve akademisyeni ağırlıyor.

Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası'nın desteğiyle Güzel İşler Derneği tarafından organize edilen Tonoz Düşünce Atölyeleri, Antik Bergama kentinin tonozlu yapılarında yapılıyor.

Tonoz Düşünce Atölyesine bu yıl Türkiye'nin farklı illerinden 300 öğrenci ve akademisyenler katılım gösterdi.

Akademisyenler, arkeoloji, felsefe, psikoloji, sanat ve tarih konularında öğrencilere toplamda 14 atölye çalışması sunacak.

Güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tonoz Düşünce Atölyesi'nin amacını, gençleri farklı düşünce alanlarıyla tanıştırarak, karar alma ve düşünme yetilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Atölyenin kazanımları hakkında da bilgi veren Duygan, "Atölyenin içerisinde yapılanlar bütün katılımcılarına etki ediyor. Dolayısıyla çoklu bir etkileşim var. İkinci olarak da katılımcılar Bergama kentiyle ilgili bilmedikleri ve duymadıkları bilgilere erişiyorlar. Her atölyenin sonunda da katılımcılara atölyenin nasıl geçtiği ile ilgili çeşitli sorular sorup anket düzenliyoruz. Bu da bizim için önemli" dedi.

Atölye çalışmalarına katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Bergama'yı tarihin kalbinin attığı bir yer olarak tanımlayarak, "Bergama medeniyetlerin bir geçiş noktası. Eski Roma'dan, Osmanlı'dan bir çok eser var şehrimizde. Böyle bir çalışmanın Bergama'da yapılmasından dolayı da mutluluk duyuyoruz. Hocalarımıza ve öğrencilerimize elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Tonoz Düşünce Atölyesi, 26 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA