Bergama'da TOKİ konutları inşaatı başladı
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Bergama'da TOKİ konutları inşaatı başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak konutların inşaatına başlandığı bildirildi.

Bergama'da TOKİ konutları inşaatı başladı
29.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:03

İzmir'in Bergama ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak konutların inşaatına başlandığı bildirildi.

Bergama Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 274 konut, bir cami ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi için inşaat sahasına 2 adet vinç kuruldu.

Tünel kalıp sistemi ile yapılacak olan inşaata her gün 6 adet dairenin betonarmesi atılacak.

TOKİ konutlarının mücbir sebep olmaması halinde 12 aydan önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma için yaklaşık 2 bin 800 adet bitki, çalı grubu kullanılacak olan TOKİ'de ayrıca çocuk oyun alanları da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ tarafından ilçelerine inşa edilecek olan 274 konutun inşaat çalışmalarına başlanmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

İlçede bugüne kadar TOKİ konutunun yapılmayışının büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Koştu, "31 Mart yerel seçimlerinde TOKİ'nin ilçemize yeni konutlar inşa etmesi sözünü vermiştik. Bu sözümüzü şimdi yerine getiriyoruz. TOKİ ülkemizin birçok bölgesinde yıllardır konut üretip duruyor. Girişimlerimiz sonucu ilçemizde de konut yapılması yönünde karar alındı. Konutlar ilçemizin gelişim yönü içerisinde bulunan Zafer Mahallesi'nde hem de kentimizin en gözde yerleri arasında bulunan Berksoy Otel'in kuzeyinde inşa edilecek. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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