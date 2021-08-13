Bergama'da TOKİ 2. Etap sevinci
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Bergama'da TOKİ 2. Etap sevinci

Bergama'da TOKİ 2. Etap sevinci
Bültenler - Haberler | Güncel

Bergama'nın en gözde yerinde inşa edilen ve büyük bir bölümü tamamlanan TOKİ 1. Etap Konutları ardından 2. Etap için karar alındı. Çalışmalar başladı.

240 bin metre kare alanda büyük bir proje daha start alıyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun bu müjdeyi açıklamasının ardından, ilçede büyük bir sevinç yaşandı. Başkan Koştu, " 2. Etap TOKİ konutlarımız 1. Etabın devamı olarak aynı bölgede inşa edilecek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Bergama'nın en gözde yerinde, Berksoy Otel'in üst yamacında bulunan ilçeye hakim bir konumda inşa edilen 274 adet TOKİ 1. Etap Sosyal Konutları'nın ve çevre düzenlemesinin çok kısa bir zaman sonra tamamlanacağını ve hak sahiplerine teslimlerin başlayacağını yaptığı açıklamasında ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mızda 2. Etap TOKİ Konutları için hemşehrilerimizin talepleri sürekli olarak bize gelmeye devam ediyordu. Bizde bu talepler doğrultusunda 2. Etap için Ankara'da görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bu görüşmelerimiz neticesinde 2. Etap için karar almış, çalışmaları başlatmış bulunuyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "YIL SONUNA DOĞRU PROJEMİZİN DETAYLARI NETLEŞECEK"

2. Etap TOKİ Konutları için süratle projelendirme aşamasının tamamlanması yönünde yoğun bir çalışma içerisine girdiklerine işaret eden Başkan Koştu, "Bu yılın sonunda projemizin detayları tamamen belli olur. 2. Etapda kaç konut olacağı, çevre düzenlemesi ve içereceği sosyal donatıların netleşmesi, müracaatların ne zaman yapılacağı, kura çekimlerinin nerede olacağı ve şartların neleri içereceği belli olur olmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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