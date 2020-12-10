Bergama'da tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması çalışmaları
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Bergama'da tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması çalışmaları

10.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:52
Bergama'da tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması çalışmaları

İzmir'in Bergama ilçesinde kurulması planlanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin ön inceleme ve etüt toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde kurulması planlanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin ön inceleme ve etüt toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve diğer ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada Alibeyli mahallesi sınırları içerisinde kurulacak olan OSB'yi çok önemsediklerini, ön başvuru sürecinin başladığını belirtti.

"Özellikle bölgemizde hayvancılık üzerine faaliyet gösteren üretici, sanayici ve yatırımcıların başvuru yapmasını ve bu değerli proje içerisinde yer almasını istiyoruz" diyen Koştu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2 bin 850 dekar alana kurulacak olan tarıma dayalı ihtisas OSB'de büyükbaş hayvancılığa yönelik akla gelebilecek her faaliyete yer vermek istiyoruz. Tesisimiz içerisinde katma değeri yüksek süt ürünleri, damızlık düve yetiştiriciliği, süt işleme tesisleri, hastalıklardan arı ortamlar oluşturulacak. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bu projemize emeği geçen herkese, her kuruma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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