Bergama'da Süt Kooperatifi Paneli

26.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:48

Bergama Belediyesi ve Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen panel Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Mehmet Nuri Toker'in yaptığı panele, Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Ülgen ve Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Gazeteci Ali Ekber Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI UYAR; "TARIM İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR"

Panelin açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organize ihtisas sanayi bölgeleri üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, bir benzerinin de hayvancılık üzerine Bergama Alibeyli Mahallesi civarında kurulacağını, hazırlık çalışmalarının süratle devam ettiğini söyledi. Ülkemizde 800 Besi, 130 Süt ve 260 adet Seracılık üzerine Organize İhtisas Sanayi Bölgeleri'nin kurulduğuna konuşmasında yer veren Başkan Yardımcısı Uyar, bu işletmelerin kurulduğu bölgelere sağladığı katma değere dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Uyar, "Seracılık üzerine Dikili'de, hayvancılık üzerine Alibeyli mahallemizde bakanlığımızın kuracağı organize sanayi bölgeleri yöremizin kalkınması için önemli birer eksiği tamamlayacak. Ucuz maliyet kaliteli ve verimli üretim için önemli bir adım olacak. Ayrıca bu işletmeler istihdam sağlayacağı için bölgemizdeki ciddi sorunlar arasında bulunan işsizliğin önlenebilmesine katkı sağlayacak" dedi. Birlikte hareket etmeninde önemine değinen Başkan yardımcısı Aşkın Uyar'ın konuşmasının ardından Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mesut Kayalı, panelistleri ve izleyicileri yaptığı konuşması ile selamladı.

KAYALI'DAN BAŞKAN KOŞTU'YA TEŞEKKÜR

Kooperatif olarak Bergama'da gelecekte yapacakları çalışmaları anlatan Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mesut Kayalı, önemli bir marka haline gelmiş bulunan ve tanınabilirliliği yüksek olan Bergama Tulum Peyniri'ni kuracakları yeni bir tesiste üreteceklerini ve her yerde, her rafta satılmak üzere hazır hale getireceklerini söyledi. Bu çalışmaya Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun önemli bir destek sağladığını açıklayan Kayalı, verdiği bu destekler için Başkan Koştu'ya teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından yöredeki süt üreticileri ve çiftçilerinin büyük ilgi gösterdiği panelin sunumuna geçildi. Panelde Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, başarı öykülerini rakamlar ve yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek açıkladı. Kooperatifleşmenin önemine dikkat çeken Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım ise yaptığı konuşmasında 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kooperatifçiliği öne çıkarmak üzere projeler hazırladığına, bu çalışmalarda İzmir'deki başarılı kooperatifçilik işletmelerinin çok iyi birer örnek teşkil edeceğine işaret etti. Devletin hayvancılık ve tarımsal faaliyetler üzerine verdiği destekleme kredilerinden bahseden Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Ülgen'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kooperatiflere çok ciddi destekleri olduğuna yaptığı konuşmasında değindi. Devletin, kooperatiflere destekleme kredisini yıllık yüzde 3 sabit faiz oranı ile verdiğini, geri ödeme süresinin 12 yıl olduğunu ifade eden Ülgen, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi gibi projelere de 5 milyon Türk Lirası'na kadar kredi verilebildiğine dikkat çekti. Panel konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'ın panelistlere verdiği bilgiler için teşekkür edip, çiçek takdim etmesi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler