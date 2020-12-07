Bergama'da sanayi esnafı, kurban kesip Kovid-19'un sona ermesi için dua etti

İzmir'in Bergama ilçesinde bir grup sanayi esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı kurban keserek dua etti.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir grup sanayi esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı kurban keserek dua etti.

Bergama 2. Sanayi Sitesi esnafı, site içinde bir araya gelerek Kovid-19 pandemisinin sona ermesi için dua eden, koç kurban etti.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan esnaf Galip Özçiftçi, "Sanayi esnafı olarak ülkemizin ve milletimizin bir an önce koronavirüsten kurtulması, esnafımızın kaza ve belalardan korunması ve kuraklığın bir an önce sona ermesi dileğiyle aramızda topladığımız parayla aldığımız koçu dualarla kurban ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin