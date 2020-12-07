Bergama'da sanayi esnafı, kurban kesip Kovid-19'un sona ermesi için dua etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bergama'da sanayi esnafı, kurban kesip Kovid-19'un sona ermesi için dua etti

07.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:00
Bergama'da sanayi esnafı, kurban kesip Kovid-19'un sona ermesi için dua etti

İzmir'in Bergama ilçesinde bir grup sanayi esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı kurban keserek dua etti.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir grup sanayi esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı kurban keserek dua etti.

Bergama 2. Sanayi Sitesi esnafı, site içinde bir araya gelerek Kovid-19 pandemisinin sona ermesi için dua eden, koç kurban etti.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan esnaf Galip Özçiftçi, "Sanayi esnafı olarak ülkemizin ve milletimizin bir an önce koronavirüsten kurtulması, esnafımızın kaza ve belalardan korunması ve kuraklığın bir an önce sona ermesi dileğiyle aramızda topladığımız parayla aldığımız koçu dualarla kurban ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Virüsün bitmesi için gözyaşı dökerek dua etti
Son dakika haberi: Virüsün bitmesi için gözyaşı dökerek dua etti
ESKİŞEHİR - Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar
ESKİŞEHİR - Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar
Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Falcao Caner Erkin Yılmaz Vural Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bergama'da sanayi esnafı, kurban kesip Kovid-19'un sona ermesi için dua etti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:02:41. #1.14#
title