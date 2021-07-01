Bergama'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 45 dakika sonra kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 45 dakika sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık