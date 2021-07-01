Bergama'da orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bergama'da orman yangını (2)

Bergama'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 45 dakika sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

 İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 45 dakika sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Brad Pitt Şevval Şahin Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bergama'da orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 20:23:46. #1.16#

title