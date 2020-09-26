Bergama'da orman yangını (2)
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Bergama'da orman yangını (2)

26.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:07
Bergama'da orman yangını (2)

BALIKIESİR'DEN TAKVİYE GELDİİzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

BALIKIESİR'DEN TAKVİYE GELDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Bergama'nın Madra bölgesine bağlı Oruşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 25 arazöz ile çalışmalar sürerken, bölgeye yakın olan Balıkesir ilinden de 6 arazözün söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Fırat AKAY/BERGAMA (İzmir),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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