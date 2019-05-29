Bergama'da markette yangın çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir markette klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Sebze ve meyve reyonundaki yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Markette hasar oluştu.

Kaynak: AA