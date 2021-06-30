Bergama'da kurban kesim yerleri denetlendi
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Bergama'da kurban kesim yerleri denetlendi

Bergama'da kurban kesim yerleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Koştu, vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirtti.

"Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için ekiplerimizle birlikte tüm tedbirleri alıyoruz, özel kesim yerleri bu anlamda özellikle dikkat etmemiz gereken yerlerdir. Bu yerlerde gereken tedbirleri alırken bir yandan da kesim alanlarında bekleyecek vatandaşlar için de önlemler alıyoruz." dedi.

Kurban ibadeti yerine getirilirken salgın tehdidinin devam ettiğinin de unutulmaması gerektiğini hatırlatan Koştu, "Vatandaşlarımızdan tüm tedbirleri alarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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