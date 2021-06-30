Bergama'da kurban kesim yerleri denetlendi
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Bergama'da kurban kesim yerleri denetlendi

Bergama'da kurban kesim yerleri denetlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim yapılacak olan yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Başkan Koştu, "Denetimlerimiz bayrama kadar devam edecek" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için tüm hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Kurbanlıkların hijyenik yerlerde kesilmesi için tüm özel kesim alanları en ince ayrıntısına kadar denetlendi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Mühendisi, Müftülük, İlçe Tarım, Orman Müdürlüğü ve Sağlık Grup'tan oluşan denetleme ekibi İlçe genelinde bulunan kesimhane alanlarını denetledi. Kesim yerlerinde denetim yapılırken ayrıca Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme ve gerekli uyarılar da yapıldı. Denetimlerde kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlarda gerekli denetimler yapıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "KONTROLLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Kurban Bayramı için özel kesim yerlerinde tüm kontrollerin aralıksız süreceğinin altını çizen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu "Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için ekiplerimizle birlikte tüm tedbirleri alıyoruz, özel kesim yerleri bu anlamda özellikle dikkat etmemiz gereken yerlerdir. Bu yerlerde gereken tedbirleri alırken bir yandan da kesim alanlarında bekleyecek vatandaşlar içinde önlemler alıyoruz.Kurban ibadeti yerine getirilirken Koronavirüs tehdidinin devam ettiği unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızdan tüm tedbirleri alarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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