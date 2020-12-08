Bergama'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçe genelinde Kovid-19 salgını denetimlerine sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirterek vatandaşlardan da kendileri ve sevdikleri için kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçe genelinde Kovid-19 salgını denetimlerine sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirterek vatandaşlardan da kendileri ve sevdikleri için kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Kaşıkçı yaptığı yazılı açıklamada kaymakamlık, belediye, zabıta ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde pazar yerleri, banka ve sokak gibi alanlarda salgın denetimlerine devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlardan da kurallara uyma noktasında hassasiyet beklediklerini ifade eden Kaşıkçı, "Maske, mesafe ve hijyen ile kalabalık ortamlarda bulunmama ve ev ziyaretleri yapılmaması hususunda dikkat edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde ev içi bulaş oranının yüksek olduğu görülüyor. Cezadan sakınmak için değil kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da yaptığı yazılı açıklamada pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde HES kodu kontrollerini titizlikle uyguladıklarını belirtti.

Koştu, "Tüm dünyayı saran bu illet ile mücadelemizin başarıya ulaşması için 7'den 70'e hepimizin aynı kararlılıkla mücadele etmesi çok önemli. Tedbiri elden bırakmadan günlük yaşamımıza devam etmemiz şart. Hem kendi sağlığımız, hem de sevdiklerimizin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin