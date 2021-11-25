Bergama'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Rahmi Yeşilsoy Engelli ve Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen ekinlikte şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu söyledi.

Kadın ve şiddet kelimelerinin aynı cümlede kullanılmasının dahi vicdanları sızlattığını aktaran Koştu, "Bu mesele, sadece ülkemizde değil tüm dünyada kanayan büyük bir yaradır. Bizlere düşen, bu sorunun yok olması için topyekun mücadele vermektir. Devletimizle birlikte yerel yönetimler olarak bizler, eğitim kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları, medyanın desteği ve bireysel gayretlerimizle, bu sorunu tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Bergama Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte üzerinde "Kadına Yönelik Şiddete son" yazılı cerrahi maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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