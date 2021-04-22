Bergama'da kabus sürüyor
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Bergama'da kabus sürüyor

Bergama'da kabus sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Alanya Kestelspor mağlubiyetinin ardından deplasmanda Düzcespor'a tek golle boyun eğen Bergama Belediyespor, son 2 haftaya diken üstünde girdi.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Alanya Kestelspor mağlubiyetinin ardından deplasmanda Düzcespor'a tek golle boyun eğen Bergama Belediyespor, son 2 haftaya diken üstünde girdi. Düşme hattındaki Sultanbeyli Belediyespor'un 2 puan üzerinde 12'nci sırada yer alan 35 puanlı kırmızı-lacivertliler, en kritik maçlarında Play-Off iddiasını kaybeden 52 Orduspor'u konuk edip, direkt rakibi Sultanbeyli'ye konuk olacak. İzmir ekibi en az 4 puan alıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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