Bergama'da hasret bitti
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Bergama'da hasret bitti

22.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:28
Bergama'da hasret bitti

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Siirt İl Özel İdaresispor'u 3-1 mağlup eden Bergama Belediyespor, çifte sevinç yaşadı.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Siirt İl Özel İdaresispor'u 3-1 mağlup eden Bergama Belediyespor, çifte sevinç yaşadı. Ligdeki 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda averajla da olsa düşme hattından kurtularak moral buldu. Takımın başında çıktığı 6'ncı maçında ilk galibiyetini alan teknik direktör Nadir Arıkan, "Bergama Belediyespor olduğu yeri hak etmiyor. Bu takım üst sıralarda olmalı. Sezon başında Play-Off hedefi konulmuş, ancak şu an için tek hedefimiz lige tutunmak. Bunu başaracak güçteyiz. Biz göreve geldikten sonra ilk 3 maçımızı art arda oynadık. Sistemi oturtmak zaman alıyor, teknik anlamda yavaş yavaş karşılığını alıyoruz. Artık çıkış sürecimiz başladı. Bu galibiyetin arkası gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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