Bergama'da depremde zarar gören 2 okul yıkılarak yeniden yapılacak
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Bergama'da depremde zarar gören 2 okul yıkılarak yeniden yapılacak

16.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:06
Bergama'da depremde zarar gören 2 okul yıkılarak yeniden yapılacak

İzmir'de meydana gelen depremde Bergama ilçesinde zarar gören iki okulun yıkılarak yeniden yapılacağı bildirildi.

İzmir'de meydana gelen depremde Bergama ilçesinde zarar gören iki okulun yıkılarak yeniden yapılacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde ilçede zarar gören 14 derslikli Osman Nuri Ersezgin ile 16 derslikli Gazi ilköğretim okullarının yıkımına başlandığını belirtti.

Yıkılan okulların yerine her biri 24 derslikli yeni binalar yapılacağını belirten Koştu, yıkımı tamamlanan öğretmenevinin yerine ise şu anda her hangi planlama yapılmadığını, önceliğin okullara verildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:07:37. #1.14#
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