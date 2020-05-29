Bergama'da Covid-19 için rehavete kapılmadan dezenfekteye devam
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Bergama'da Covid-19 için rehavete kapılmadan dezenfekteye devam

Bergama Belediyesi Temizlik işleri birimi dezenfekte timi Koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden bu yana günlük yapılan planlarla ilçenin tüm işyerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Bergama'da Covid-19 için rehavete kapılmadan dezenfekteye devam
29.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:29

Kamusal alanlar, kuaförler, işyerleri ve tüm ortak kullanılan alanlar aralıksız olarak dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor. Dezenfekte faaliyeti esnasında hijyen kuralları da ilçe esnafına hijyen timi tarafından aktarılıyor.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ İYİ YÖNETECEĞİZ

Koronavirüs salgını tedbirleri ardından kademeli olarak başlayan normalleşme süreci içerisinde de rehavete de kapılmadan çalışmaların devam edeceğine işaret eden Bergama Belediye Başkanı Koştu "Normalleşme sürecini tüm birimlerimizle koordineli olarak birlikte yönetiyoruz. Koronovirüsle mücadele için tüm tedbirleri almaya ilk günkü gibi devam ediyoruz. Belediyemizdeki tüm birimler gece gündüz demeden salgının başladığı ilk günden bu yana bu mücadeleyi sürdürüyor. İlçemizdeki tüm mahalle ve sokakları her gün dezenfekte ettik, etmeye devam ediyoruz. Bunun yanında kamusal alanlar ve ilçe esnafımızın dükkanlarını dezenfekte ederek taleplerini dinleyerek yerinde çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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