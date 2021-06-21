Bergama'da çocuklara bisiklet ve trafik eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bergama'da çocuklara bisiklet ve trafik eğitimi verildi

Bergama'da çocuklara bisiklet ve trafik eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde Trafik Okulu Projesi kapsamında Bisikletliler Derneği ve bisikletli polis ekipleriyle birlikte çocuklara bisiklet sürüş ve trafik eğitimi verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde Trafik Okulu Projesi kapsamında Bisikletliler Derneği ve bisikletli polis ekipleriyle birlikte çocuklara bisiklet sürüş ve trafik eğitimi verildi.

Bergama Belediyesinin desteğiyle çocuklarda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, trafik kuralları ve bilincini aşılamak amacıyla anaokullarında Trafik Okulu Projesi başlatıldı.

Bergama Bağımsız Anaokulu'nda üç hafta süren projeye yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Proje kapsamında çocuklara Bergama Bisikletliler Derneği ile bisikletli polis ekipleri iş birliğinde bisiklet sürüş eğitimi ile temel trafik işaretleri ve kuralları anlatıldı.

Eğitim sonrası trafik işaretleriyle hazırlanan parkurda bisiklet süren çocuklar hem eğlendi hem de kuralları uygulamalı öğrendi.

Dernek Üyesi Emine Aktürk, daha fazla çocuğa eğitim verebilmek için diğer anaokullar için benzer organizasyonların yapılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

Başsavcılık'tan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama
Başsavcılık'tan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İçtikleri şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlar soluğu hastanede aldı
İçtikleri şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlar soluğu hastanede aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Sinan Çetin Demet Özdemir
Spor Cristiano Ozan Tufan Gareth Bale Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bergama'da çocuklara bisiklet ve trafik eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:38:29. #1.15#

title