Bergama'da çocuklara bisiklet ve trafik eğitimi verildi

İzmir'in Bergama ilçesinde Trafik Okulu Projesi kapsamında Bisikletliler Derneği ve bisikletli polis ekipleriyle birlikte çocuklara bisiklet sürüş ve trafik eğitimi verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde Trafik Okulu Projesi kapsamında Bisikletliler Derneği ve bisikletli polis ekipleriyle birlikte çocuklara bisiklet sürüş ve trafik eğitimi verildi.

Bergama Belediyesinin desteğiyle çocuklarda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, trafik kuralları ve bilincini aşılamak amacıyla anaokullarında Trafik Okulu Projesi başlatıldı.

Bergama Bağımsız Anaokulu'nda üç hafta süren projeye yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Proje kapsamında çocuklara Bergama Bisikletliler Derneği ile bisikletli polis ekipleri iş birliğinde bisiklet sürüş eğitimi ile temel trafik işaretleri ve kuralları anlatıldı.

Eğitim sonrası trafik işaretleriyle hazırlanan parkurda bisiklet süren çocuklar hem eğlendi hem de kuralları uygulamalı öğrendi.

Dernek Üyesi Emine Aktürk, daha fazla çocuğa eğitim verebilmek için diğer anaokullar için benzer organizasyonların yapılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir