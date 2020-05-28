Bergama'da camiler dezenfekte edildi ibadete hazır hale getirildi Covit-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camilerin yeniden ibadete açılmasına saatler kala Bergama Belediyesi camilerdeki temizlik ve dezenfekte faaliyetlerini hızlandırdı.

Başkan Hakan Koştu, "İbadete açılması belirlenen her bir camimiz temizlenmiş, dezenfekte edilmiş bir şekilde Cuma namazında cemaatini bekleyecek" dedi.

29 Mayıs Cuma günü camilerin yeniden cemaatle buluşmasına saatler kalabelediye ekipleri tarafından sürdürülen temizlik ve dezenfekte faaliyetleri de hızlandırıldı. İlçe genelinde yapılan dezenfekte faaliyetleri kapsamında, yeniden ibadete açılacak camiler kapısından penceresine, tuvaletinden bahçesine kadar temizlenip dezenfekte ediliyor.

HER CAMİYE EL DEZENFEKTANI KONULDU

İlçede ibadete açılacak 24 camide ilaçlama ekibi dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirilirken, temizlik ekibi de tam donanımlı mobil ibadethane temizlik aracıyla tepeden tırnağa her yeri pırıl pırıl yapmak için çalışıyor. Vatandaşların camiye girerken kullanması için el dezenfektanı da tüm camilere belediye tarafından gönderildi.

TAM DONANIMLI MOBİL TEMİZLİK ARACIMIZ 137 MAHALLEMİZDE

Koronavirüs illeti ile mücadele için yoğun bir mesai harcadıklarına dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu " İlk günden itibaren salgına karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz hızla devam ediyor. Ocak ayı itibariyle ibadet hanelerimizde temizlik faaliyetleri için tam donanımlı Mobil Temizlik Aracı'nı hizmete almıştık. 18'i merkez 119'u kırsalda olmak üzere toplam 137 mahallemizdeki her bir camimizde temizleme faaliyetine başlamıştık. Bu çalışmalarımıza dezenfekte ekiplerimizi de ilave ettik. Koronavirüs'e karşı mücadelemizi ilçemiz genelinde sürdürüyoruz. Cuma günü de yeniden ibadete açılacak camilerimizde dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Cuma günüvatandaşlarımız camilere giderek ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilirler"dedi.

Kaynak: Bültenler