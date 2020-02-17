Bergama'da çalıştıkları inşaat firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

17.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:22

İzmir'in Bergama ilçesinde bir inşaat şirketinden piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen malzemeleri çaldıkları iddia edilen üç çalışan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firması sahibinin, firmasının deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, kamera kayıtlarını inceledi. Şirkette çalışan H.S, Ü.Ç. ve E.Ç'nin farklı zamanlarda malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemelerini sattıkları öne sürülen hurdacı İ.K. da yakalandı.

Şirketin 25 yıllık çalışanı H.S'nin çiftlik evinde sakladığı öne sürülen inşaat malzemeleri de şirket sahibine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, Ü.Ç, E.Ç. ve İ.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA