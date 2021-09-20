Bergama'da, Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan sevinci - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bergama'da, Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan sevinci

Bültenler - Haberler | Güncel
Bergama'da, Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan sevinci

Ampute Milli Takım'da sağ açık ve orta saha pasör oyuncusu olarak göz dolduran Rüstem Kurhan'ın da yer aldığı Milli Takım'ın, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olması memleketi Bergama'da büyük bir sevinç yaşattı.

Başkan Koştu, "Hemşehrimiz Rüstem Kurhan ile gurur duyuyoruz. Ampute Milli Takımı'mızın şampiyonluğu Bergama'mıza büyük bir sevinç yaşattı. Tüm Bergama olarak şampiyonluğu elde ettiğimiz Türkiye- İspanya maçını büyük bir heyecanla izledik" dedi.

Bergama'nın Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden ve 7 yaşında mahallede bulunan Kontinü salça çıkarma makinesinde geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybeden, ailesi ve babası Akın Kurhan'ın fedakârlıkları ile yaşama küsmeyen Rüstem Kurhan, köy meydanında oynadığı ve çok sevdiği futbol'da son 4 yıl içerisinde büyük başarılar elde etti. Bu başarıları ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve Ampute Milli Takım'da kariyerine devam eden Rüstem Kurhan'ın da oynadığı Türkiye-İspanya Maçı ile Ampute Milli Takımımız ikinci kez Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğu'nu göğüsledi.

BAŞKAN KOŞTU; "SAHADA HEMŞEHRİMİZ RÜSTEM KURHAN'I DA GÖRMEK ŞAMPİYONLUK SEVİNCİMİZİ DAHA DA ARTIRDI"

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğu'nun kazanıldığı Türkiye-İspanya maçında ikinci yarı oyuna giren Rüstem Kurhan'ın da yer almasına çok sevindiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şampiyonluğu elde ettiğimiz maçta hemşehrimiz Rüstem Kurhan'ın da oynaması sevincimizi daha da artırdı. Rüstem Kurhan'ın azmi, her şeye rağmen yaşama sıkı sıkı tutunması ile hem mutlu olduk. Hem gururlandık. Kendisine bu gururu ve sevinci biz hemşehrilerine yaşattığı için teşekkür ediyor, nice başarılar diliyorum" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bensu Soral Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Münir Karaloğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bergama'da, Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:26:09. #1.17#