Bergama'da 60 bin ton pamuk üretildi
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Bergama'da 60 bin ton pamuk üretildi

08.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:09
Bergama'da 60 bin ton pamuk üretildi

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Bergama Ovası'nda 87 bin dekar alana ekilen pamukta üretimin 60 bin tona ulaştığını bildirdi.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Bergama Ovası'nda 87 bin dekar alana ekilen pamukta üretimin 60 bin tona ulaştığını bildirdi.

Taşkıranoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyadaki iklim değişikliğinden dolayı ve geçen yıl getirilen 2 yılda bir pamuk ekimi zorunluluğu nedeniyle pamuk üreticisinin zor durumda kaldığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla arz talep dengelerinin de değiştiğini ifade eden Taşkıranoğulları, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bu yıl 900 bin ton pamuk ithal edecek. Bu talepten dolayı pamuk fiyatları 6 ile 6.5 lira arasında satılınca çiftçinin yüzü güldü. Beyaz altın yüz güldürdü. İstikrarlı şekilde aynı fiyat devam ederse ülkemizde pamuk üretimi artar. Pamuk üretiminde dünyada ilk üç ülke arasındayız. Seneye çiftçi 1 milyon ton pamuk üretimi yaparsa bu da pamuk ithalatını azaltırsak döviz ülkemizde kalır. İstikrar devam ederse pamuk ithalatı yapmayız. İzmirli Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli, pamuk primlerini 1 lira 10 kuruş olarak İzmir'de açıklaması çiftçimizi ayrıca sevindirdi. Bir kilo pamuk primle beraber 7 ile 7.5 liraya yükselince pamuk üreticisinin yüzü güldü. Bu sene pamuk beyaz altın oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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