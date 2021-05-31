Bergama'da 5 ayda 22 ton cam atık toplandı
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Bergama'da 5 ayda 22 ton cam atık toplandı

Bergama'da 5 ayda 22 ton cam atık toplandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bergama'da sıfır atık projesi kapsamında belediye tarafından ilçenin birçok noktasına yerleştirilen cam atık kumbaralarından Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar 5 ayda yaklaşık 22 ton cam atık toplandı.

Başkan Koştu, geri dönüşüm için ilçe halkının gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.

Yüzde yüz geri dönüşebilen camın çöpe değil, cam kumbaralara atılmasının önemine dikkat çeken Başkan Koştu, 5 ayda toplanan 22 ton cam atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve çevreye verebileceği zararların bertaraf edildiğini söyledi.

BAŞKAN KOŞTU "DAHA TEMİZ BİR BERGAMA İÇİN CAM ATIKLAR KUMBARAYA"

Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve yaşanılabilir bir Bergama bırakmak için belediye olarak sıfır atığa önem verdiklerine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Atık cam şişe ve türevlerinin evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanması amacıyla ilçemizin birçok noktasına konuşlandırdığımız cam kumbaralarımız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kumbaralar ekiplerimizce periyodik aralıklarla boşaltılıyor. 5 ayda yaklaşık 22 ton cam atık toplandı. Hemşehrilerimizin bu duyarlılığı ve geri dönüşüme sahip çıkması bizleri mutlu ediyor. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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