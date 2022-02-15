Bergama çiçek açtı

BERGAMA, İZMİR (Bültenler) - Belediyenin dağıttığı nergis çiçekleri mis kokusuyla Bergama'yı sardı

Unesco Dünya Mirası Bergama'da dağıtılan nergisler günün sürprizi oldu. Devlet hastanesi, Siyasi partiler, Emniyet, Kaymakamlık, Belediyenin de içinde yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarına buket buket dağıtılan nergis çiçeği ile sevgi dolu bir yıl temennisinde bulunuldu.

NERGİSİN MİS KOKUSU BerKM'Yİ BAHÇEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun Sevgililer Günü Özel Konseri'nde"Tango ve Valsler" sahnesi ardından, konser çıkışı Kültür Merkezi'nde izleyici ve sanatçılara nergis çiçeği sürprizi yapıldı. Şef Gürhan Karakiraz yönetiminde solistler Çiçek Bilen ve Dağhan Aslanger'in keyifli konseri ardından dağıtılan nergis çiçeği mis kokusu ile kültür merkezi fuaye alanını çiçek bahçesine dönüştürdü. Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu güzel konser için İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'na teşekkür etti.

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