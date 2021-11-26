Bergama, Çatalcaspor'a konuk
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Bergama Belediyespor, yarın deplasmanda Çatalcaspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Bergama Belediyespor, yarın deplasmanda Çatalcaspor'la karşı karşıya gelecek. Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
Ligde 11 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir ekibi, 16 puanı bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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