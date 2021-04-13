Bergama camilerinde Ramazan temizliği
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Bergama camilerinde Ramazan temizliği

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Bergama camilerinde Ramazan temizliği

Belediye bünyesinde oluşturulan İbadethane Temizlik Ekibi, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

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Mübarek Ramazan Ayı'nın ilk gününde Bergama'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Başkan Koştu, "Göreve geldiğimiz gibi oluşturduğumuz İbadethane Temizlik Ekibi ile sadece merkezde değil, kırsal mahallelerimizde dahil cami ve cemevlerinde sürekli temizlik yapıyoruz. Hemşehrilerimiz ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapabilirler" dedi.

119 kırsal, 18 merkez olmak üzere toplam 137 mahallesi ile geniş bir coğrafi alana sahip Bergama'da belediye tarafından tüm camilerde temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının program dahilinde önceden başladığına işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Heyecanla gelmesini beklediğimiz Mübarek Ramazan Ayı'nın ilk gününde tüm camilerimizdeki temizliği tamamladık" dedi.

CAMİ VE CEMEVLERİ'NDE YIL BOYUNCA TEMİZLİK DEVAM EDİYOR

Göreve geldikleri gibi oluşturdukları İbadethane Temizlik Ekibi ile ilçede bulunan cami ve cemevlerinin sürekli temizlendiğini söyleyen Belediye Başkanı Koştu, "Camilerimizi Koronavirüs döneminde hem temizliyor, hem de dezenfekte ediyoruz. Camilerimizde Ramazan ayı süresince ibadetlerini yapacak olan hemşehrilerimizin sağlığını koruyabilmek için belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Camilerimizi halısından, duvarına, penceresinden kapısına kadar son teknoloji süpürge ve teçhizatla toz ve kirden arındırdık" dedi.

Kaynak: Bültenler

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