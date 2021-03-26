Bergama Belediyespor nefes aldı
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Bergama Belediyespor nefes aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bergama Belediyespor nefes aldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 hafta boyunca 3 puana hasret kalıp düşme hatına gerileyen Bergama Belediyespor, Teknik Direktör Nadir Arıkan yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini Bayrampaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek alıp düze çıktı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 hafta boyunca 3 puana hasret kalıp düşme hatına gerileyen Bergama Belediyespor, Teknik Direktör Nadir Arıkan yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini Bayrampaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek alıp düze çıktı. Bergama'nın gollerini devre arasında Karşıyaka'dan kiralanan henüz 19 yaşındaki Mustafa Çalışkan ve geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki kadronun da önemli isimlerinden olan Ömer attı. Grupta 31 puana ulaşan kırmızı-lacivertli ekip, düşme barajının 2 puan üzerine tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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