Bergama Belediyespor Musa'yı Aldı

SPOR Toto 3'üncü Lig ekibi Bergama Belediyespor, geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan genç sağ kanat oyuncusu Musa Dolu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki Musa, Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel olduktan sonra geçen sezon Bodrum temsilcisine geldi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da kupada ve ligde birer kez forma şansı bulan Musa, kulübüyle kontratını feshederek Bergama'nın yolunu tuttu. Genç krampon, 3. Lig'de 32 maçta 1 gol atarken, 2'nci Lig'de 30, 1'inci Lig'de 2 müsabakada görev aldı.



- Bergama