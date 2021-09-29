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Bergama Belediyespor kupada tur atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bergama Belediyespor kupada tur atladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk eden Bergama Belediyespor, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 5-4 yenerek tur atladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk eden Bergama Belediyespor, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 5-4 yenerek tur atladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Sancaktepe FK 5'inci dakikada Cemilcan ile öne geçerken, ilk yarı da 1-0 sona erdi. Bergama Belediyespor 77'nci dakikada Şerafettin'in golüyle tabelayı eşitledi, 90 dakika berabere tamamlanınca uzatma dakikalarına geçildi. İki takım da 15'er dakikadan iki devre şeklinde oynanan uzatmalarda sonucu değiştiremeyince seri penaltı atışları gerçekleştirildi. Bergama Belediyespor rakibine üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu.


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