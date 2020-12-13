Bergama Belediyespor, Kovid-19 testleri negatife dönen 17 oyuncuyla çalışmalarına başladı

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen Bergama Belediyespor, test sonuçları negatife dönen 17 oyuncunun katılımıyla antrenmanlarına tekrar başladı.

Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Behram Üstün, AA muhabirine, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 22 sporcu ve 1 tesis çalışanından 3 oyuncunun karantina sürecinin devam ettiğini, diğer 19 futbolcunun da 17'sinin ve 1 tesis çalışanının testlerinin negatife döndüğünü kaydetti.

Ligde iki karşılaşmalarının ertelendiğini hatırlatan Üstün, "Bu 2 maçla birlikte toplam 21 günde 7 müsabaka oynayacağız. Test sonuçları negatife dönen 17 oyuncumuzla antrenmanlara başladık. Futbolcularımızda hastalığın verdiği yorgunluk olmasına rağmen moralleri yerinde." dedi.

Bergama Belediyespor, 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Alanya Kestelspor'la karşılaştıktan sonra 23 Aralık'ta Düzcespor, 26 Aralık'ta Adıyaman 1954 (D), 30 Aralık'ta 52 Orduspor (D), 3 Ocak'ta Karbel Karaköprü Belediyespor (D), 6 Ocak'ta Sultanbeyli Beldiyespor ve 10 Ocak'ta Bursa Yıldırımspor ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin