Bergama Belediyespor gurbette coştu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Başkent Gözgözler Akademi FK'yı 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaşan Bergama Belediyespor, dış sahada aldığı galibiyetlerle tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın sevincini yaşıyor.

Son 4 maçında 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu 3 maçı da gurbette kazandı. Kırmızı-lacivertliler bu periyotta Hendekspor'u 1-0, Formül Erbaaspor'u 2-0, Başkent Gözgözler Akademi'yi 2-1 yenerek moral bulurken, sadece evinde Fatsa Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Grupta 11'inci sırada yer alan Bergama Belediyespor, son haftalardaki çıkışıyla düşme hattıyla arasındaki puan farkını 3'ten 6'ya çıkardı.

Demirören Haber Ajansı / Spor