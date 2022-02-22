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Bergama Belediyespor erteleme sınavında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bergama Belediyespor erteleme sınavında

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın 19'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Hendekspor'la karşı karşıya gelecek.

İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın 19'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Hendekspor'la karşı karşıya gelecek. Sakarya Hendek Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 3 maçını kaybedip, 4 haftadır galip gelemeyen 23 puanlı 13'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, aynı puanla bir basamak altında yer alan Hendekspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bergama Belediyespor rakibine ilk yarıda evinde 3-1 yenilmişti.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Hendekspor, İzmir, Spor, Haberler

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